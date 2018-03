Union und SPD unterzeichnen Koalitionsvertrag

Rund ein halbes Jahr nach der deutschen Bundestagswahl wollen Union und SPD am Montagnachmittag (14.00 Uhr) ihren Koalitionsvertrag unterzeichnen. Somit geht die längste Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik zu Ende. Gedauert hat es unter anderem so lang, weil keine der Parteien eine Mehrheit für ihre Wunschkoalitionen erreicht hat.

Angela Merkel wird zum vierten Mal deutsche Kanzlerin