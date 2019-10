Universität Oslo zeichnet Menschenrechtsanwältin Ates aus

Die Anwältin Seyran Ates wird mit dem Menschenrechtspreis der Universität Oslo ausgezeichnet. Die Juristin und Gründerin der liberalen Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin setze sich unermüdlich für universelle Werte und Menschenrechte ein, auch unter großem persönlichem Risiko, begründete die Universität die Auszeichnung am Dienstag. Der Preis soll Ates am 5. Dezember in Oslo überreicht werden.

SN/APA (AFP)/Jens Kalaene Seyran Ates ist Rechtsanwältin türkischer und kurdischer Abstammung