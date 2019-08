Unklarheit über Ziel des iranischen Tankers "Adrian Darya 1"

Das Rätselraten über das Ziel des iranischen Tankers "Adrian Darya 1" hält an. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu sagte am Freitag, der zuvor wochenlang vor Gibraltar festgesetzte Supertanker sei nicht auf dem Weg in die südtürkische Küstenstadt Iskenderun, wie aus den Schifffahrtsdaten des Portals Marinetraffic hervorging, sondern steuere den "größten Hafen im Libanon" an.

SN/APA (AFP)/JOHNNY BUGEJA Die Ankunft in der Türkei ist für Samstag geplant