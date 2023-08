UNO: 4,3 Millionen Vertriebene, 4.000 Tote im Sudan

Vier Monate nach Beginn der Kämpfe im Sudan sind bereits mehr als 4,3 Millionen Menschen vor der Gewalt geflohen. Wie das UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) am Dienstag in Genf mitteilte, wurden rund 3,2 Millionen innerhalb des Landes im Nordosten Afrikas vertrieben, während 1,1 Millionen in Nachbarstaaten fliehen mussten. Laut vorläufigen Zahlen des UN-Menschenrechtsbüros sind bisher mehr als 4.000 Menschen getötet worden, darunter Hunderte Zivilisten.

BILD: SN/APA/AFP/MAHMUD TURKIA 4,3 Millionen Menschen sind vor den Kämpfen im Sudan geflohen