UNO an Militär in Myanmar: "Stoppt das Töten"

Die Vereinten Nationen haben das Militär in Myanmar eindringlich aufgefordert, das Leben von Protest-Teilnehmern in Myanmar zu achten. "Wir rufen das Militär auf, das Töten und das Inhaftieren von Demonstranten zu beenden", sagte die Sprecherin des UN-Menschenrechtsrates, Ravina Shamdasani, am Dienstag in Genf. Bisher seien bei dem Vorgehen des Militärs nach dem Militärputsch am 1. Februar 149 Menschen getötet worden. Andere Quellen sprechen von mehr als 180 Toten.

SN/APA (AFP)/STR Junta beantwortet Menschenmeere für Demokratie mit Gewalt