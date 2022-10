UNO befasst sich mit "schmutziger Bombe"

Der UNO-Sicherheitsrat wird am Dienstag auf einer nicht öffentlichen Sitzung über die russischen Anschuldigungen beraten, die Ukraine plane den Einsatz einer "schmutzigen Bombe". Die Sitzung finde auf Initiative Russlands statt, hieß es aus Diplomatenkreisen. In einem Brief an den Sicherheitsrat und UNO-Generalsekretär António Guterres warf der russische UNO-Botschafter Wassili Nebensia der Ukraine erneut eine "Provokation" vor. Kiew weist die Anschuldigungen zurück.

SN/APA/AFP/Archiv/ANGELA WEISS Moskau bringt Resolution zu Biowaffen in Sicherheitsrat ein