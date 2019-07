UNO-Belege für außergerichtliche Exekutionen in Venezuela

UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet hat Venezuela schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Sie gehe davon aus, dass es in Venezuela in den vergangenen Jahren tausende außergerichtliche Hinrichtungen gegeben habe, erklärte Bachelet. In einem Bericht über die Menschenrechtslage in Venezuela macht sie die Sonderpolizei FAES für die Exekutionen verantwortlich.

SN/APA (AFP/Archiv)/YURI CORTEZ Venezuelas Präsident Nicolas Maduro