UNO-Berichterstatterin wegen Khashoggi-Ermittlungen bedroht

Im Mordfall Khashoggi belastete sie das saudische Königshaus schwer - nun hat UNO-Sonderberichterstatterin Agnès Callamard die rüde Reaktion darauf öffentlich gemacht. Ein ranghoher saudischer Regierungsvertreter habe bei einem Treffen im Jänner 2020 in Genf gleich zwei Mal damit gedroht, sie erledigen zu lassen, wenn sie nicht von der UNO zurückgehalten werde, sagte Callamard dem "Guardian" (Dienstag). Die UNO in Genf bestätigte die Angaben Callamards am Mittwochabend.

SN/APA (AFP)/OZAN KOSE Khashoggi war 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden