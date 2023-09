UNO besorgt über russisches Militär in ukrainischem AKW

Die russische Militärpräsenz im besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja und Kämpfe in der Nähe der Anlage stellen laut der Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEA) ein Sicherheitsrisiko dar. Das sagte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi am Montag vor dem Gouverneursrat seiner Organisation in Wien. Grossi verwies auf seinen jüngsten Ukraine-Bericht, in dem er von einer "anhaltenden, erheblichen Militärpräsenz" auf dem AKW-Gelände sprach.

