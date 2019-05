UNO-Chef Guterres sorgt sich um Beziehungen der Supermächte

Die Beziehungen zwischen den mächtigsten Nationen der Erde sind nach Ansicht von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres derzeit gestörter denn je. "Die Beziehungen zwischen den großen Mächten - zum Beispiel die USA, Russland und China - waren noch nie so dysfunktional, wie sie es jetzt gerade sind", sagte Guterres der ARD in New York.

SN/APA (Archiv/AFP)/MICHAEL BRADLEY Guterres: "Wir leben in einer Zeit gro§er Spannungen"