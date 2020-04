UNO-Chef vor Ostern: An heldenhafte Helfer denken

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat zur Anerkennung aller Helfer in der Corona-Krise aufgerufen. "Lassen Sie uns besonders an die heldenhaften Gesundheitshelfer an der Front denken, die gegen dieses schreckliche Virus kämpfen - und an all diejenigen, die daran arbeiten, unsere Städte am Laufen zu halten", sagte Guterres in einer Video-Ansprache, die am Samstag veröffentlicht wurde.

SN/APA (AFP)/ANGELA WEISS Video-Appell von Antonio Guterres vor Ostern