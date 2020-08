UNO erhält Zugang zu in Mali gestürzten Präsidenten Keita

Nach dem Militärputsch in Mali haben UNO-Vertreter Zugang zum gestürzten Präsidenten Ibrahim Boubacar Keita erhalten. Ein Team der UN-geführten Friedensmission Minusma habe in der Nacht Keita und andere Vertreter der bisherigen Regierung besucht, erklärte die UNO am Freitag. Soldaten der malischen Armee hatten am Dienstag geputscht. Neben Keita ist u.a. auch Regierungschef Boubou Cissé in Haft.

SN/APA (AFP)/DON EMMERT Keita bekam UNO-Besuch