UNO-Experten prangern Kriegsverbrechen im Jemen an

Im Bürgerkriegsland Jemen gibt es nach Überzeugung von UNO-Menschenrechtlern starke Anzeichen für Kriegsverbrechen. Eine Expertenkommission erhob schwere Vorwürfe gegen die Regierung und ihre Verbündeten Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate und verlangte, dass Verantwortliche vor einem unabhängigen Gericht zur Rechenschaft gezogen werden.

"Es gibt kaum Anhaltspunkte, dass die Konfliktparteien versuchen, zivile Opfer zu vermeiden", sagte der Vorsitzende der Expertengruppe, Kamel Jendoubi, am Dienstag in Genf. Die Kommission habe eine Liste mit den Namen möglicher Täter an den UN-Hochkommissar für Menschenrechte geschickt.

Die Rolle der westlichen Unterstützer der Koalition, etwa der USA und Großbritanniens, thematisierte die Gruppe nicht. Bei dem Mandat sei es ausschließlich um Menschenrechtsverletzungen gegangen, sagte der Mitvorsitzende Charles Garraway.

Die USA haben nach einem Bericht des Senders CNN gedroht, ihre Unterstützung wegen der vielen zivilen Opfer der Bombardierungen zu kürzen. Anfang August wurde ein Schulbus getroffen, wobei nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) 40 Kinder und elf Erwachsene umkamen. Vergangene Woche wurde nach Angaben der Huthi-Rebellen ein Fahrzeug mit Flüchtenden von einer Rakete getroffen. Dabei seien 20 Kinder und sechs Erwachsene umgekommen.

Im Jemen versucht die sunnitische Regierung mit ihren Verbündeten seit drei Jahren, einen Aufstand der von Saudi-Arabiens Erzfeind Iran unterstützten schiitischen Huthi-Rebellen niederzuschlagen. Dabei seien seit März 2015 mindestens 6.600 Zivilisten getötet und mehr als 10.000 verletzt worden. "Die wahren Zahlen sind wahrscheinlich deutlich höher", heißt es im Bericht der Experten.

Der Vize-Außenminister der Emirate, Anwar Karkash, erklärte über Twitter, der Expertenbericht müsse genau studiert werden, um zu sehen, was er über die Verbrechen der Huthis an Zivilisten sage. In der Jemen-Krise gehe es darum, den Staat wiederherzustellen und die Zukunft der Region vor einem iranischen Vormarsch zu schützen.

Saudi-Arabien reagierte zunächst nicht. Der Sprecher der von Riad geführten Koalition, Turki al-Maliki, hatte den Vereinten Nationen bereits am Montag vorgeworfen, sie stünden auf der Seite der Huthis. Er reagierte damit auf Vorwürfe, bei Luftangriffen des Bündnisses seien in den vergangenen Wochen erneut zahlreiche Zivilisten getötet worden. Für die Opfer machte Al-Maliki die Huthis verantwortlich. Die im Jemen operierenden UNO-Organisationen beschuldigte er, die Sichtweise der Rebellen zu verbreiten, wie die saudische Agentur SPA meldete.

Luftschläge der Koalition hätten Hochzeits- und Trauergesellschaften, Märkte, Schiffe mit Zivilisten an Bord und medizinische Einrichtungen getroffen, so die Experten. Überall würden Menschen willkürlich verhaftet und teils gefoltert. Konfliktparteien sollen achtjährige Kinder zum Dienst im Kampfeinheiten gezwungen haben.

Die Experten waren mehrfach im Jemen, konnten Regionen unter Kontrolle der Huthis aber nicht besuchen. Auch Rebellen seien wahrscheinlich für zivile Opfer verantwortlich, etwa durch den Einsatz von Streumunition bei innerstädtischen Kämpfen. Diese Vorwürfe müssten weiter untersucht werden.

