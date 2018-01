UNO-Generalsekretär appelliert: Migration als Chance sehen

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat an die internationale Gemeinschaft appelliert, die Vorteile von Migration hervorzuheben, anstatt sich auf die Risiken zu konzentrieren. Angesichts des Anstiegs der "kurzfristigen, reaktiven Sicherheitsmaßnahmen" einzelner Länder zeigte sich Guterres "besorgt", wie er am Donnerstag in New York laut im Voraus verbreiteten Redetext erklärte.

SN/APA (AFP)/FLORENT VERGNES Guterres: Migration "als Gefahr zu sehen, geht in die falsche Richtung"