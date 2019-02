UNO-Generalsekretär kündigt globalen Plan gegen Hassreden an

Mit einem globalen Aktionsplan will UNO-Generalsekretär Antonio Guterres gegen die Verbreitung von Hass in der Öffentlichkeit vorgehen. Guterres kündigte das Projekt zur Eröffnung der 40. Sitzung des UNO-Menschenrechtsrates am Montag in Genf an. "Der Hass ist in liberalen Demokratien wie in autoritären Systemen zur Gewohnheit geworden", sagte Guterres.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Guterres warnt vor "vergifteten" Debatten