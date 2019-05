UNO-Generalsekretär unterstützt Idee einer CO2-Steuer

UNO-Generalsekretär António Guterres unterstützt die Idee, den Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid zu besteuern. Die Notwendigkeit dafür sei angesichts der Erderhitzung für ihn offensichtlich, sagte der Portugiese in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der "Süddeutschen Zeitung". Doch müssten die Bürger über eine Umlage an anderer Stelle entlastet werden, um Akzeptanz zu schaffen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Guterres ist offen für den Vorschlag einer CO2-Besteuerung