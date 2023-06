UNO-Generalsekretär verurteilt Angriff auf Schule in Uganda

UN-Generalsekretär António Guterres hat den Angriff auf eine Schule in Uganda mit Dutzenden Toten scharf verurteilt. Guterres verlangte ferner die sofortige Freilassung der entführten Kinder, wie ein UN-Sprecher in New York am Samstagabend (Ortszeit) mitteilte. Die Verantwortlichen für diese entsetzliche Tat müssten vor Gericht gestellt werden.

BILD: SN/APA/AFP/- Dutzende Tote nach Rebellenangriff aud Schule ind Uganda