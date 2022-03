UNO: Hinweise auf Kriegsverbrechen in Myanmar

In Myanmar gibt es seit dem Militärputsch vor einem Jahr nach Angaben der Vereinten Nationen klare Hinweise auf Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In einem neuen Bericht dokumentiert das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte "systematische und weit verbreitete Verletzungen der Menschenrechte", wie eine Sprecherin am Dienstag in Genf mitteilte.

SN/APA/AFP/MUNIR UZ ZAMAN Schwere Vorwürfe nach Militärputsch in Myanmar