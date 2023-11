UNO-Hochkommissar: Kriegsverbrechen der Hamas und Israels

Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, der Österreicher Volker Türk, hat sowohl der militanten Palästinenser-Organisation Hamas als auch Israel in Gaza-Krieg Kriegsverbrechen vorgeworfen. Er äußerte sich nach einem Besuch am Grenzübergang Rafah vom Gazastreifen nach Ägypten am Mittwoch. Es dürfe bei der Beschreibung der Situation keine doppelten Standards geben, sagte Türk.

BILD: SN/APA/AFP/KHALED DESOUKI Türk macht sich in der Nahost-Krisenregion derzeit ein Lagebild