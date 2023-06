UNO: Israels Streitkräfte töteten 42 palästinensische Kinder

Die Vereinten Nationen haben Israel die Tötung von 42 palästinensischen Kindern im Jahr 2022 vorgeworfen. Die meisten davon wurden Opfer scharfer Munition durch israelische Streitkräfte, hieß es in einem internen UNO-Bericht, den die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag einsehen konnte. UNO-Generalsekretär António Guterres, in dessen Namen der Bericht erstellt wurde, zeigte sich "zutiefst besorgt" - auch über die Zahl der von Israel in Gewahrsam genommenen Kinder.

BILD: SN/APA/AFP/MUSA AL-SHAER Die meisten getöteten Kinder wurden Opfer scharfer Munition