UNO kann Schuld Irans an Angriff auf Saudis nicht bestätigen

Die Vereinten Nationen sind nicht in der Lage, die Verwicklung des Iran in die Drohnen- und Raketenangriffe auf zwei saudi-arabische Ölanlagen im September zu bestätigen. Die UNO könne "nicht unabhängig bestätigen, dass die bei diesen Angriffen benutzten Marschflugkörper und unbemannten Flugzeuge iranischer Herkunft waren", so UNO-Generalsekretär António Guterres in einem Bericht.

SN/APA (AFP/Archiv)/- USA vermuten den Iran hinter dem Angriff