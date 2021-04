UNO: Kein Aus für humanitäre Mission in Afghanistan

Trotz des geplanten Rückzugs der internationalen Truppen aus Afghanistan will die UNO ihre politische und humanitäre Mission in dem Land fortführen. "Wir werden die Situation weiter untersuchen, aber unsere Arbeit in Afghanistan wird weitergehen", sagte UNO-Sprecher Stéphane Dujarric. Es sei "klar und offensichtlich", dass der Abzug der NATO- und US-Truppen "eine Auswirkung auf das Land als Ganzes haben wird".

SN/APA/AFP (Archiv)/FABRICE COFFRIN Die Kanadierin Deborah Lyons leitet die UNO-Afghanistan-Mission