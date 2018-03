UNO legt lange Liste mit Verstößen gegen Menschenrechte vor

In mehr als 50 Ländern weltweit sind aus Sicht der UNO die Menschenrechte bedroht oder werden brutal missachtet. Verantwortlich dafür seien "beschränkte" Politiker, sagte der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte Said Raad al-Hussein bei der Vorstellung seines Jahresberichts am Mittwoch in Genf. Auch zu Österreich und seiner neuen Regierung finden sich in dem Bericht kritische Anmerkungen.

SN/APA (Symbolbild/AFP)/ED JONES Menschenrecht zählen in vielen Ländern nichts