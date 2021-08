UNO meldet Menschenrechtsverletzungen unter den Taliban

Nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan werden schwere Verletzungen von Menschenrechten aus dem Krisenstaat gemeldet. Darüber berichtete am Dienstag in Genf die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, bei einer Sondersitzung des UNO-Menschenrechtsrats zur Lage in Afghanistan. Nach diesen Berichten gab es etwa Massenhinrichtungen von Zivilisten und ehemaligen Angehörigen der afghanischen Sicherheitskräfte.

SN/APA (KEYSTONE)/SALVATORE DI NOLF UNO-Hochkommissarin Bachelet stellte Afghanistan-Berichte vor