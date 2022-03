UNO-Menschenrechtshochkommissarin reist nach Xinjiang

Nach jahrelangen Verhandlungen über die Modalitäten eines Besuchs will die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, im Mai nach China reisen. Sie werde auch in die Provinz Xinjiang fahren, sagte Bachelet am Dienstag im UNO-Menschenrechtsrat in Genf. Menschenrechtsorganisationen werfen China vor, dort Angehörige der muslimischen Minderheit der Uiguren zu unterdrücken. Ein Voraus-Team soll den Besuch im April vorbereiten und ebenfalls nach Xinjiang fahren.

