UNO-Menschenrechtsrat erhebt schwere Vorwürfe gegen Moskau

Russische Truppen haben im Ukraine-Krieg laut einer Untersuchungskommission des UNO-Menschenrechtsrats zahlreiche Kriegsverbrechen begangen. Dazu zählen vorsätzliche Tötungen, Angriffe auf Zivilisten, rechtswidrige Gefangenschaft, Vergewaltigung und die Verschleppung von Kindern, hieß es in dem am Donnerstag in Genf vorgelegten Bericht. Auch die Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine und der Einsatz von Folter könnten Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen.

BILD: SN/APA/KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Der Vorsitzende der Untersuchungskommission, Erik Mose