Bei einem Angriff auf ein UNO-Fahrzeug in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Sonntagabend ein Mitarbeiter der Organisation getötet worden, zwei weitere wurden verletzt. Das bestätigte die UN-Mission in Afghanistan (UNAMA). Details über die Identität des getöteten internationalen Mitarbeiters sowie der Verletzten wollte man zunächst nicht veröffentlichten.

Quelle: Apa/Dpa