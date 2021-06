UNO: Noch nie so viel Hunger in Syrien seit Kriegsbeginn

In Syrien gibt es nach Angaben der Vereinten Nationen so wenig zu essen wie nie zuvor seit Beginn des Bürgerkriegs. Dem Welternährungsprogramm (WFP) zufolge haben 12,4 Millionen Menschen Probleme, sich zu ernähren - 4,5 Millionen mehr als vor einem Jahr. Das WFP drängte deshalb am Freitag auf eine Verlängerung einer UNO-Regelung, die es erlaubt, Hilfsgüter über die Türkei auch in syrische Regionen zu bringen, die nicht von der Regierung kontrolliert werden.

SN/APA/SANA/- Assad will Hungerhilfe besser unter seine Kontrolle bringen