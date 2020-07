UNO prangert Kriegsverbrechen in syrischer Provinz Idlib an

Bei den Kämpfen in der Region Idlib in Nordwestsyrien sind Ende 2019 und Anfang 2020 nach Einschätzung der UNO zahlreiche Kriegsverbrechen und möglicherweise Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen worden. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht einer Untersuchungskommission der Vereinten Nationen hervor.

SN/APA (AFP)/AAREF WATAD Auf beiden Seiten wurden Kriegsverbrechen registriert