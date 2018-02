UNO-Resolution zu Waffenruhe in Syrien verabschiedet

Der UNO-Sicherheitsrat hat sich einstimmig für eine baldige einmonatige Waffenruhe in Syrien ausgesprochen. Die Konfliktparteien in dem Bürgerkriegsland sollten aus humanitären Gründen "die Feindseligkeiten unverzüglich für mindestens 30 aufeinander folgende Tage" einstellen, heißt es in der Resolution, die das Gremium am Samstag in New York verabschiedete.

Die 15 Mitgliedsländer stimmten geschlossen für Resolution