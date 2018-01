UNO-Sicherheitsrat befasst sich mit Syrien und Türkei

Angesichts der türkischen Militäroffensive gegen kurdische Milizen in Syrien will der UNO-Sicherheitsrat am Montag in New York zu Konsultationen zusammenkommen. Das sagte der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian am Sonntag im Kurznachrichtendienst Twitter. Frankreich hatte zuvor eine Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrats gefordert.

SN/APA (AFP)/BULENT KILIC Türkische "Operation Olivenzweig" gegen Kurden beschäftigt Sicherheitsrat