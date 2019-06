Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat der UNO-Sicherheitsrat zu einem "Dialog" aufgerufen. Es müssten Maßnahmen ergriffen werden, um die Spannungen in der Golf-Region zu entschärfen, hieß es in einer Erklärung der 15 Mitglieder am Montag. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei mit neuen Finanzsanktionen belegt.

SN/APA (AUSSENMINISTERIUM/Archiv)/D Der UNO-Sicherheitsrat fordert Lösungen für die eskalierende Krise