UNO-Sicherheitsrat für Schallenberg "handlungsunfähig"

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am Mittwoch in New York "Handlungsunfähigkeit" vorgeworfen. Dies habe "einmal mehr der unprovozierte Einmarsch Russlands in die Ukraine" gezeigt, so Schallenberg laut Redetext bei einer Debatte des UNO-Gremiums zum russischen Angriffskrieg. "Die Zeit, in der fünf Staaten die Macht hatten, für uns alle zu entscheiden, ist längst vorbei", hieß es darin. "Die Zeit für Reformen ist gekommen."

BILD: SN/APA/AUSSENMINISTERIUM/MICHAEL GR Schallenberg hielt Rede im Sicherheitsrat