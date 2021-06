UNO-Sicherheitsrat für zweite Amtszeit von Guterres

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen unterstützt die Bewerbung von UNO-Generalsekretär António Guterres für eine zweite Amtszeit. Das sagte der estnische UNO-Botschafter und Ratspräsident im Juni, Sven Jürgenson, am Dienstag nach einer Sitzung des mächtigsten UN-Gremiums in New York. Die Empfehlung des Rates gilt als entscheidende Hürde für den 72-Jährigen Portugiesen, um von der Vollversammlung für fünf weitere Jahre im höchsten UN-Amt bestätigt zu werden.

SN/APA/POOL/MAXIM SHEMETOV Guterres will weitere 5 Jahre an der UNO-Spitze bleiben