UNO-Sicherheitsrat will Mali-Einsatz beenden

Der UNO-Sicherheitsrat hat ein Ende der Mission im westafrikanischen Mali auf den Weg gebracht. Die Mission solle nach einer Übergangsfrist von sechs Monaten mit Jahresende beendet werden, entschied der Rat per Resolution am Freitag in New York. Derzeit sind auch zwei Angehörige des Bundesheers bei der UNO-Mission MINUSMA in Malis Hauptstadt Bamako stationiert.

BILD: SN/APA/AFP/MARCO LONGARI Die MINUSMA-Mission endet nach zehn Jahren