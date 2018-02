UNO-Sicherheitsrat will über Waffenruhe für Syrien abstimmen

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen will am Freitag um 11.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MEZ) über eine Resolution für eine 30-tägige Waffenruhe in Syrien abstimmen. Damit sollen dringend benötigte Hilfslieferungen für die Bevölkerung in umkämpften Gebieten in dem Bürgerkriegsland ermöglicht werden, wie die kuwaitische Ratspräsidentschaft mitteilte.

SN/APA (AFP)/TIMOTHY A. CLARY Vor der UNO machten Lkw auf die Lage im Land aufmerksam