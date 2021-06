UNO-Sicherheitsrat will wieder mehr Sitzungen mit Präsenz

Nach mehr als einem Jahr von hauptsächlich virtuellen Treffen wegen der Covid-19-Pandemie stellt der UNO-Sicherheitsrat wieder weitgehend auf Sitzungen mit persönlicher Präsenz um. "Hoffentlich wird uns nichts von unseren Plänen abhalten, dass wir alle Treffen persönlich im Plenarsaal abhalten (...)", sagte der estnische UNO-Botschafter und Ratspräsident im Juni, Sven Jürgenson, am Dienstag in New York.

SN/APA/AFP/ANGELA WEISS Mächtigstes UNO-Gremium möchte Videochats zurückdrängen