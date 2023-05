UNO sieht mehr Erfolgschancen für Gesprächen im Sudan

Nach einer Vereinbarung zwischen den Konfliktparteien im Sudan über den Schutz von Zivilisten geht es als nächstes um eine Waffenruhe. Die Verhandlungen darüber könnten bereits Freitag oder Samstag weitergehen, sagte Volker Perthes, der UN-Sonderbeauftragte im Sudan, am Freitag in Port Sudan. Er war in einem Briefing der UNO in Genf per Video zugeschaltet. Die Chancen für den Erfolg seien höher als bei vorherigen und selten eingehaltenen Feuerpausen, so Perthes.

BILD: SN/APA/ICRC/- Hilfslieferungen sollen leichter in den Sudan kommen