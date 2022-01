UNO: Taliban wollen Frauen aus öffentlichem Leben drängen

Die in Afghanistan regierenden militant-islamistischen Taliban versuchen laut den Vereinten Nationen Frauen zunehmend aus dem öffentlichen Leben zu drängen. Taliban-Führer institutionalisierten eine "groß angelegte und systematische" Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen und Mädchen, hieß es von einer Gruppe von UNO-Menschenrechtsexperten am Montag in einer Mitteilung des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte.

SN/APA/AFP/HECTOR RETAMAL Ein Taliban-Kämpfer bewacht auf der Straße wartende Frauen in Kabul