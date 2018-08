UNO-Trauerfeier für früheren Generalsekretär Kofi Annan

Die Vereinten Nationen würdigen ihren am Wochenende gestorbenen früheren Generalsekretär Kofi Annan am Mittwoch mit einer Trauerfeier. Der derzeitige Generalsekretär Antonio Guterres werde gemeinsam mit dem Botschafter aus Annans Heimatland Ghana am UNO-Hauptquartier in New York einen Kranz niederlegen, sagte sein Sprecher Stephane Dujarric am Montag (Ortszeit).

SN/APA (AFP)/SEBASTIEN BOZON Annan verstarb am Samstag