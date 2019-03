UNO-Tribunal urteilt in Radovan Karadzic' Berufungsverfahren

Mehr als 20 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica verkündet das UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag am Mittwoch das entscheidende Urteil im Prozess gegen Ex-Serbenführer Radovan Karadzic. Der heute 73-Jährige war 2016 in erster Instanz zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt worden für tausendfachen Mord, Verfolgung und Zwangsvertreibungen von bosnischen Muslimen.

SN/APA (AFP)/YVES HERMAN Karadzic wartet auf das entscheidende Urteil