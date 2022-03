UNO-Vollversammlung debattiert über Resolution zu Ukraine

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen ist am Mittwoch in New York erneut zu Beratungen über den Krieg in der Ukraine zusammengekommen. Die Beschlussvorlage, die laut Außenministerium von Österreich miteingebracht wurde, soll am Mittwochabend (Ortszeit) oder am Donnerstag vor dem größten UNO-Gremium mit seinen 193 Mitgliedern zur Abstimmung gestellt werden.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/M Ukrainischer UNO-Botschafter spricht vor Vollversammlung