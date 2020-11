UNO warnt: "Katastrophale" Folgen für Afghanistan ohne Hilfe

Unter Leitung der Vereinten Nationen beginnt am Montag in Genf eine zweitägige internationale Geberkonferenz für Afghanistan. Die UNO rief im Vorfeld auf, Afghanistan nicht im Stich zu lassen. Ohne Hilfe drohten dem Land "katastrophale Konsequenzen", warnte Flüchtlingskommissar Filippo Grandi am Montag. Die Zukunft von Millionen Afghanen hänge vom Ergebnis der Friedensverhandlungen zwischen Regierung und Taliban sowie dem Engagement der internationalen Gemeinschaft ab.

SN/APA (AFP)/WAKIL KOHSAR Afghanistan soll finanziell unter die Arme gegriffen werden