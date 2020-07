UNO warnt vor Instrumentalisierung von Hagia Sophia

Die Vereinten Nationen warnen vor einer politischen Instrumentalisierung der Hagia Sophia in Istanbul. Die türkische Regierung müsse dafür Sorge tragen, dass das zur Moschee umgewandelte Gebäude auch weiter ein Ort interkulturellen Dialogs bleibe, erklärten UNO-Experten laut Kathpress am Freitag in Genf.

SN/APA (AFP)/YASIN AKGUL Die Hagia Sophia müsse Ort interkulturellen Austausch bleiben