UNO warnt vor neuer Massenflucht aus Syrien

Die UNO fürchtet im Fall einer Offensive der syrischen Regierungstruppen auf die Provinz Idlib, dass bis zu 800.000 Menschen in die Flucht getrieben werden. Sollte Machthaber Bashar al-Assad Ernst machen mit einem Angriff auf die letzte große Rebellenbastion in Syrien würde eine "humanitäre Katastrophe" drohen, so eine Sprecherin des Büros für die Koordination humanitärer Angelegenheiten (Ocha).

