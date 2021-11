UNO warnt vor wachsendem Einfluss des IS in Afghanistan

Die UN haben vor einer Erweiterung des Einflusses der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Afghanistan gewarnt. Die seit Mitte August in dem Land regierenden militant-islamistischen Taliban hätten die Expansion des IS nicht eindämmen können, sagte die UN-Sondergesandte für Afghanistan dem UN-Sicherheitsrat Mittwoch in New York (Ortszeit). Der IS sei einst auf wenige Provinzen und Kabul beschränkt gewesen und scheine nun in fast allen Provinzen präsent und zunehmend aktiv.

SN/APA/AFP/EMMANUEL DUNAND Die Taliban konnten die Expansion der Terrormiliz IS nicht eindämmen