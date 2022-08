UNO widerspricht Kreml wegen AKW-Mission

Angesichts anhaltender Vorwürfe wegen der Verzögerung einer internationalen Experten-Mission zum ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja haben die Vereinten Nationen russischen Vorwürfen widersprochen. Anders als von Moskau dargestellt hätte die UNO eine Operation der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA weder verhindert noch blockiert. "Das UN-Sekretariat ist nicht befugt, Aktivitäten der IAEA zu blockieren oder abzubrechen", so Sprecher Stephane Dujarric in New York.

SN/APA/AFP/ANDREY BORODULIN Atomkatastrophe könnte passieren