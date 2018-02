UNO: Drei Mio. südsudanesische Flüchtlinge bis Jahresende

Die durch den Bürgerkrieg im Südsudan ausgelöste Flüchtlingskrise wird laut Vereinten Nationen die schwerste in Afrika seit dem Völkermord in Ruanda. Bisher sind rund 2,5 Millionen Südsudanesen in Nachbarländer geflohen. Wenn der Krieg nicht beendet werde, dürften es bis Jahresende drei Millionen Menschen sein, sagte der UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, am Donnerstag in Nairobi.

