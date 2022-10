UNO über Protesten im Iran "zunehmend besorgt"

Die Vereinten Nationen haben sich "zunehmend besorgt" über Berichte von Toten bei den Protesten im Iran gezeigt. "Wir verurteilen alle Vorfälle, die den Tod oder ernste Verletzungen von Protestierenden zur Folge haben und betonen erneut, dass Sicherheitskräfte alle nicht notwendige oder unangemessene Gewalt gegen friedliche Demonstranten unterlassen müssen", sagte ein UNO-Sprecher am Freitag (Ortszeit) in New York. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden.

SN/APA/UGC/- Aufruf zur Achtung der Menschenrechte