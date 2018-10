UNO warnt vor humanitärer Krise in DR Kongo

Das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR) hat angesichts der Zwangsvertreibung von rund 200.000 Kongolesen aus dem Norden Angolas vor einer humanitären Krise in der Demokratischen Republik Kongo gewarnt. Tausende Migranten harrten auf der kongolesischen Seite der Grenze aus und tagtäglich kämen mehr Flüchtende hinzu, sagte UNHCR-Sprecher Babar Baloch am Dienstag in Genf.

SN/APA (AFP)/SOSTHENE KAMBIDI Immer mehr Menschen flüchten